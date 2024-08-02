Общество

День железнодорожника празднуют в России

День железнодорожника отмечают ежегодно в первое воскресенье августа.

Праздник ведет свою историю еще из XIX века. Профессиональный праздник работников данной отрасли был учрежден в царской России еще в 1896 году и был приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления были построены: первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы, пишет Calend.ru.

День железнодорожника в те годы, вплоть до 1917 года, праздновался 25 июня (по старому стилю).

Ранее сообщалось, что в 2023 году услугами железнодорожного транспорта в Псковской области воспользовались более миллиона человек.