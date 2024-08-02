Общество

В Пскове 66% родителей поддерживают идею тратить остатки маткапитала на сбор детей в школу — опрос

Возможность истратить до 10 тысяч рублей из остатков материнского капитала на сбор детей в школу больше нравится тем родителям, у кого такие остатки есть. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие матери и отцы из Пскова.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение направлять неиспользованные остатки материнского капитала (до 10 тысяч рублей) семьям на сбор детей в школу. Подобная идея кажется привлекательной и 66% родителей. 14% критикуют инициативу: чаще всего они недовольны суммой («Я потратила на ребенка уже 40 000 и еще не все куплено»).

Сторонников предложения среди отцов больше, чем среди матерей (69 и 61% соответственно). Закономерно, что чаще всего инициативу поддерживают горожане, частично потратившие маткапитал, — у них есть неиспользованные остатки на счетах, и они довольны возможностью израсходовать их.