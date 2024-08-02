Общество

Десятки мероприятий пройдут в регионе в честь 80-летия Псковской области

80-летию Псковской области будут посвящены десятки мероприятий в муниципалитетах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Программа празднования 80-летия со дня образования региона охватит десятки разных мероприятий для его жителей и гостей. Круглую дату область отмечает 23 августа, когда указом Президиума Верховного Совета была образована Псковская область.

Выставки, конкурсы, концерты, лекции, литературно-музыкальные вечера, молодежные активности, спортивные соревнования и многое другое. Мероприятия, приуроченные к празднованию юбилея, запланированы не только в крупных городах, но и муниципалитетах, и будут проходить до конца 2024 года.

Ключевой площадкой в период с 23 по 31 августа станет Финский парк города Пскова, где состоится презентация всех районов и муниципальных округов нашего региона. В парке разместят 26 презентационных кубов, каждый из которых будет украшен в стилистике района.

В Финском парке также будут работать молодежная, детская, спортивная площадки. В рамках молодежной площадки планируется провести форум Добровольцев Псковской области, слет Движения Первых, а также организовать фестиваль уличных культур «Плеск».