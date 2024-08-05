Общество

Подрядчик не смог оспорить расторжение с ним контракта на ремонт Великолукского городского суда

ООО «Кромсервис» отказали в признании недействительным отказа от исполнения государственного контракта, по которому работы по комплексному капитальному ремонту выполнены только на 1,44%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Компания обратилась в суд с иском к управлению судебного департамента в Псковской области о признании недействительным отказа от исполнения государственного контракта на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту здания Великолукского городского суда.

Как следует из материалов дела, между обществом и управлением в мае 2023 года заключен контракт на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту здания Великолукского городского суда, срок выполнения работ определен до 15 ноября 2025 года.

В ходе исполнения обязательств по контракту управление решением от 26 марта 2024 года в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта, то есть через 10 месяцев после его заключения или по истечению 1/3 общего срока выполнения работ.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что обществом были сданы, а управлением приняты работы на общую сумму 2 407 281,92 рубля, что составляет порядка 1,44% от общей цены контракта в сумме 166 750 219,2 рубля.

Суд отметил, что в ситуации, когда после истечения трети срока исполнения обязательств подрядчика стоимость выполненных им работ составила чуть более 1%, именно последний должен представить убедительные обоснования и доказательства возможности завершить работы в соответствующий срок.

Арбитражный суд Псковской области признал решение об одностороннем отказе от исполнения контракта законным.