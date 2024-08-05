Общество

Более 17 млн рублей выделят в Псковской области на выплаты малоимущим беременным женщинам и кормящим матерям

В Псковской области решением губернатора Михаила Ведерникова установлена новая мера социальной поддержки, которая адресована малоимущим беременным женщинам и кормящим матерям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Новая мера соцподдержки — ежемесячная выплата — расширяет и дополняет комплекс мер, направленных на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в целом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, данная выплата предоставляется малоимущим беременным женщинам со сроком беременности не менее 12 недель и до родов в размере 1 000 рублей ежемесячно, а также малоимущим кормящим матерям от рождения ребенка до достижения им возраста 6 месяцев в размере 1 500 рублей ежемесячно. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 17 млн рублей.

Для получения ежемесячной выплаты необходимо обратиться в территориальный отдел Пскова или Великих Лук комитета по социальной защите Псковской области или в уполномоченное комитетом по социальной защите Псковской области учреждение по месту жительства либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с заявлением и заключением врача о необходимости обеспечения полноценным питанием, заверенным печатью медицинской организации.

Напомним, величина прожиточного минимума на текущий год составляет 15 298 рублей.