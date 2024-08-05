Общество

Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковско-ливонская война 1322 - 1323 годов

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущий Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин сегодня поговорят о Псковско-ливонской войне 1322 - 1323 годов. Причины войны, планы и силы сторон, осада Пскова 1323 года - об этом и не только в эфире.

Проект «Летопись воинской славы Псковской земли» реализуется при поддержке правительства Псковской области.

Трансляция завершена