Общество

Псковичи одни из первых присоединились к онлайн-флешмобу ко Дню российского флага

В число первых участников онлайн-флешмоба «Цвета российского флага», организованного Музеем Победы, вошли жители Псковской области. Акция приурочена ко Дню Государственного флага России, который отмечается 22 августа. К созданию патриотической онлайн-мозаики присоединяется множество желающие со всех уголков страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

Для участия в конкурсе необходимо создать композицию в цветами российского флага, сделать её фотографию и загрузить в форме регистрации. Всего на сайт Музея Победы от конкурсантов поступило уже более 1,5 тысячи фотоснимков. Среди работ — фотографии юных и взрослых жителей Псковской области, например, работа 15-летней Людмилы Доможировой. В своих креативных поздравлениях жители страны создают флаг России своими руками — изготавливают коллажи, делают аквагрим, мастерят поделки и композиции из бумаги, шьют куклы и игрушки, украшают залы и кабинеты, составляют композиции из одежды, воздушных шаров и многое другое.

Конкурсная работа Людмилы Доможировой

Чтобы присоединиться к онлайн-флешмобу, необходимо до 14 августа подготовить творческий фотоснимок композиции в цветах российского флага и загрузить его на сайт музея. На странице конкурса в день праздника будет открыта виртуальная выставка, в которую войдут самые оригинальные работы.

«В День Государственного флага России коллаж из фоторабот участников увидят тысячи пользователей. На сайте Музея Победы развернется единый грандиозный флаг Российской Федерации, а многочисленные снимки превратятся в масштабную красочную мозаику российского триколора», — отметили в Музее Победы.

Также в рамках флешмоба пройдет онлайн-голосование за лучшие работы по мнению интернет-пользователей. Проголосовать за виртуальные работы можно будет с 22 августа до 2 сентября. Победителями в номинации «Приз зрительских симпатий» станут пять участников, набравших наибольшее количество голосов. Все участники флешмоба получат именные сертификаты по электронной почте, а авторы лучших работ – ценные призы.