Общество

Более 40 газопроводов-вводов построили в поселке Кунья за июль

Более 40 газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам построили в поселке Кунья за июль текущего года. Об этом глава Куньинского района Олег Лебедев сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

За месяц газораспределительная сеть поселка увеличилась на 1,46 километра. Сейчас подрядная организация ООО «Нефтегазстрой» ведет работы по монтажу газопроводов внутри земельных участков и домов собственников. Все они в текущем году должны стать пользователями природного газа.

«К сожалению, есть и те, кто при первоначальной подаче заявления на догазификацию впоследствии отказался от дальнейших работ», – отметил глава района.

Основная причина – отсутствие финансовой возможности. Ведь кроме оплаты строительства газопровода по своей территории, собственник должен ещё предусмотреть расходы на монтаж системы отопления внутри дома, пояснил Олег Лебедев.