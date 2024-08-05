Тосовцы выиграли в конкурсе и отремонтировали козырьки над подъездами домов в псковской деревне Глоты

Реализация проектов, которые разработали территориальные общественные самоуправления (ТОС) продолжается в Псковском районе. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой
ТОС «Глоты» выиграл районный конкурс грантов с проектом по замене козырьков над подъездами в многоквартирных домах № 10 и № 12 в деревне Глоты Ядровской волости.
Сумма выделенный средств - 233 тысячи рублей. Также жители многоквартирных домов софинансировали проект на 33 тысячи рублей.
«Благодарим активистов ТОС и жителей за совместную работу!» - заключила глава района.