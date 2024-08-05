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Тосовцы выиграли в конкурсе и отремонтировали козырьки над подъездами домов в псковской деревне Глоты

Общество

Тосовцы выиграли в конкурсе и отремонтировали козырьки над подъездами домов в псковской деревне Глоты

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Реализация проектов, которые разработали территориальные общественные самоуправления (ТОС) продолжается в Псковском районе. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале. Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой ТОС «Глоты» выиграл районный конкурс грантов с проектом по замене козырьков над подъездами в многоквартирных домах № 10 и № 12 в деревне Глоты Ядровской волости. Сумма выделенный средств - 233 тысячи рублей. Также жители многоквартирных домов софинансировали проект на 33 тысячи рублей. «Благодарим активистов ТОС и жителей за совместную работу!» - заключила глава района.