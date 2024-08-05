Общество

300 членов профсоюзов побывали на базах отдыха Псковской области за полгода

Итоги проведения семинаров на площадках профсоюзных учреждений подвели в Пскове сегодня, 7 августа. Об этом Псковский областной совет профсоюзов сообщил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Псковский областной совет профсоюзов / «ВКонтакте»

За первую половину 2024 года в семинарах и различных мероприятиях на площадках профсоюзных баз отдыха «Алоль» и «Пушкиногорье» приняли участие 300 членов профсоюзов.

«Для членов профсоюзов региона мы традиционно устанавливаем специальные условия для использования площадок профсоюзных учреждений отдыха и оздоровления, в том числе для проведения различных мероприятий и семинаров. Предложение достаточно востребованное, и мы рады, что благодаря эффективной работе профсоюзных учреждений есть возможность предоставить такие возможности для членов профсоюзов региона», — прокомментировал итоговые цифры председатель Псковского областного профобъединения Игорь Иванов.

Напомним, более 40 человек приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса в рамках трека «Молодой профсоюзный лидер России», который проходил на профсоюзной базе отдыха «Алоль» с 2 по 4 августа.