300 членов профсоюзов побывали на базах отдыха Псковской области за полгода

Итоги проведения семинаров на площадках профсоюзных учреждений подвели в Пскове сегодня, 7 августа. Об этом Псковский областной совет профсоюзов сообщил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Псковский областной совет профсоюзов / «ВКонтакте»
За первую половину 2024 года в семинарах и различных мероприятиях на площадках профсоюзных баз отдыха «Алоль» и «Пушкиногорье» приняли участие 300 членов профсоюзов.
Напомним, более 40 человек приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса в рамках трека «Молодой профсоюзный лидер России», который проходил на профсоюзной базе отдыха «Алоль» с 2 по 4 августа.