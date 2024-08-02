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Общество

Более 40 человек присоединились к заезду профсоюзного конкурса в Псковской области

04.08.2024 19:35|ПсковКомментариев: 0

Более 40 человек приняли участие в региональном этапе всероссийского конкурса в рамках трека «Молодой профсоюзный лидер России» всероссийской профсоюзной молодежной программы Федерации независимых профсоюзов России «Стратегический резерв 2024», который проходил на профсоюзной базе «Алоль» в Пустошкинском районе с 2 по 4 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.  

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

На протяжении трех дней участники конкурса проходили тестирование на профсоюзную тему и защищали свои проекты, которые направлены на развитие профсоюзного движения региона.

А сегодня, 4 августа, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов объявил результаты конкурса и наградил победителей и всех участников мероприятия. На реализацию проектов победителям вручили сертификаты на сумму 10 000, 7 000 и 5 000 рублей.

 

Дипломом первой степени награждена член профсоюза и молодой профсоюзный лидер профсоюза работников образования Валерия Ахромович. Диплом второй степени получила член профсоюза работников здравоохранения Марина Колчева. Диплом третьей степени присудили члену профсоюза работников связи Ольге Федосеевой. 

«Ребята достойно заслужили победу, победитель данного конкурса отправится на окружной этап в Вологду, который состоится уже в сентябре. Мы гордимся нашими профсоюзными активистами и их вовлеченностью в рабочий процесс», - отметил лидер профдвижения региона Игорь Иванов.

Теги: #профсоюзы
Источник: Псковская Лента Новостей
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