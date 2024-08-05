Общество

Люблю свою профессию, это мое призвание – главврач Псковского перинатального центра

Беременность и роды – ответственный, важный период в жизни женщины. О помощи псковским мамам и пути в профессию главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Свою врачебную деятельность гостья программы «Беседка» начала в Ростове-на-Дону. В этом городе она родилась, выросла, училась. Поступила в медицинский университет, где с первых курсов полюбила направление акушерства и гинекологии. Большая ответственность и нагрузка пугали Марию Грищук, но по окончании ординатуры на базе Ростовского перинатального центра она осталась там работать. Работала в стационаре, родовом отделении, амбулаторно-поликлиническом, участвовала в работе санитарной авиации.

«Это очень сильная школа – и профессиональная, и человеческая, которая очень сильно меня закалила. Но на протяжении всего времени не было сожалений о том, что выбрала эту профессию. Я ее очень люблю и понимаю, что это мое призвание», – поделилась главврач Псковского перинатального центра.

В конце ноября прошлого года Мария Грищук вступила в должность главврача перинатального центра в Пскове. Перед ней поставили цель организовать работу акушерского диагностического центра. Сейчас он функционирует, сотрудники оказывают помощь жительницам Пскова и области. Связь городского центра и периферии налажена, подчеркнула гостья студии.

«Ведется работа по отслеживанию женщин – не когда мы получаем осложнения, с которыми мы уже не можем справиться, а идет работа на опережение – выявление группы, у которой есть риски осложнений, чтобы их предотвратить, либо отсрочить. Один день внутриутробно приравнивается к неделе вне при максимально лучших условиях по выхаживанию, оказанию медицинской помощи», – рассказала главврач.