Больше половины рожениц приезжают в Псковский перинатальный центр из районов

Около 60% от общего числа наблюдаемых в Пскове будущих мам составляют роженицы из районов. Об этом главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Женщины выбирают наблюдаться и рожать в Пскове из-за условий, которые предоставляет перинатальный центр, – это партнерские роды, качество медицинской помощи и комфорт, отметила главврач. Именно это, помимо закрытых границ, в первую очередь привлекает беременных.
Вскоре обстановка в Псковском перинатальном центре изменится в еще более положительную сторону, продолжила Мария Грищук. Со следующего года стартует нацпроект «Семья», в рамках которого пройдет модернизация таких центров и женских консультаций по всей России. Устаревшее оборудование заменят на новое, а также установят более инновационные аппараты, отметила главврач.