Общество

Больше половины рожениц приезжают в Псковский перинатальный центр из районов

Около 60% от общего числа наблюдаемых в Пскове будущих мам составляют роженицы из районов. Об этом главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Женщины выбирают наблюдаться и рожать в Пскове из-за условий, которые предоставляет перинатальный центр, – это партнерские роды, качество медицинской помощи и комфорт, отметила главврач. Именно это, помимо закрытых границ, в первую очередь привлекает беременных.

«По данным за 2023 год, в Пскове без четырех случаев 3 тысячи родов, в области – тысяча. Это только роды. Плюс очень много пациенток требуют госпитализации из районов в отделение патологии беременности, в критические сроки. <...> Из других регионов также приезжают. Бывает по причине переезда семьи. Либо из близлежащих регионов знают, что есть условия, по отзывам своих друзей, семьи», – рассказала Мария Грищук.

Вскоре обстановка в Псковском перинатальном центре изменится в еще более положительную сторону, продолжила Мария Грищук. Со следующего года стартует нацпроект «Семья», в рамках которого пройдет модернизация таких центров и женских консультаций по всей России. Устаревшее оборудование заменят на новое, а также установят более инновационные аппараты, отметила главврач.