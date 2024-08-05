Общество

Регистрация на патриотический форум «Мы помним» открыта в Псковской области

Регистрация на международный патриотический форум «Мы помним» открыта в Псковской области, она продлится до 1 сентября. Форум пройдет с 11 по 13 сентября на территории загородного отеля «Плесков» в Печорском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

«Мы помним» - это площадка для формирования гражданско-патриотических ценностей молодежи России и Республики Беларусь. Участниками форума станут более 100 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана и Гагаузии.

К участию приглашаются:

представители патриотических, поисковых, военно-спортивных, военно-патриотических клубов, объединения и центры патриотического воспитания;

специалисты молодежных центров, работающие в сфере патриотического воспитания;

педагоги патриотических объединений и специалисты по работе с молодёжью.

Регистрация доступна по ссылке.

Также в этом году на форуме пройдет грантовый конкурс по программе «Росмолодёжь. Гранты». Максимальный размер гранта составляет 1 млн рублей.

Фото: группа форума «ВКонтакте»

Организаторами форума выступают АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке комитета по молодёжной политике Псковской области.