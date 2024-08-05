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Общество

Главврач Псковского перинатального центра Мария Грищук стала гостем программы «Беседка». ВИДЕО

07.08.2024 17:36|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 августа. Гость студии - главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук. 

Какие услуги центр оказывает бесплатно, а какие платно? Каков «портрет» типичной пациентки Псковского перинатального центра? Часто ли на родах присутствуют родственники рожениц? Как в Перинатальном центре складывается ситуация с кадрами? Какого оборудования не хватает? По каким еще направлениям работает центр, кроме сопровождения беременности и родов? Много ли женщин смогли отговорить от аборта сотрудники учреждения?

Об этом и многом другом — в эфире. Ведущая — Татьяна Иванова.

Теги: #перинатальный центр
Источник: Псковская Лента Новостей
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