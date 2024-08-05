Юрисконсульт рекомендована к назначению на пост мирового судьи в Великих Луках

Очередное заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоялось 5 июля. На нем трех судей рекомендовали назначить на новые должности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Судебного департамента в Псковской области.
В ходе заседания получены следующие рекомендации:
- На должность судьи Порховского районного суда рекомендована Наталия Еременок, старший помощник прокурора города Пскова.
- На должность судьи Порховского районного суда рекомендован Дмитрий Тимофеев, помощник прокурора города Великие Луки.
- На должность мирового судьи судебного участка №35 в границах административно-территориальной единицы «город Великие Луки» на трехлетний срок полномочий рекомендована Донна Малашина, юрисконсульт ООО «Дантист».