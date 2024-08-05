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Общество

Юрисконсульт рекомендована к назначению на пост мирового судьи в Великих Луках

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Очередное заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоялось 5 июля. На нем трех судей рекомендовали назначить на новые должности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Судебного департамента в Псковской области. В ходе заседания получены следующие рекомендации: На должность судьи Порховского районного суда рекомендована Наталия Еременок, старший помощник прокурора города Пскова.

На должность судьи Порховского районного суда рекомендован Дмитрий Тимофеев, помощник прокурора города Великие Луки.

На должность мирового судьи судебного участка №35 в границах административно-территориальной единицы «город Великие Луки» на трехлетний срок полномочий рекомендована Донна Малашина, юрисконсульт ООО «Дантист».