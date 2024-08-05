Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Другой век псковских аграриев
Господин Рейтингомер
«Банщикам» закон не писан?
карта отдыха и туризма
Без срока давности
урок этикета в общественной бане
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
«Чистая вода» в Псковской области
Розыгрыш билетов «Ози: Голос джунглей» 
О сохранении лесов лесов и водоёмов
новый взгляд на бизнес
обзор
Жизненно важный онлайн
привлекательность работы на земле
гранты для фермеров
 
 
 
ещё Общество 05.08.2024 17:000 Количество разводов в Псковской области превышает число свадеб 07.08.2024 21:000 Возможность пересдать ЕГЭ должна сохраниться в 2025 году, заявили в Совфеде 07.08.2024 20:530 Умер актер из фильма «Тихий Дон» Крашенинников 07.08.2024 20:200 Каждый второй родитель в Пскове считает, что подростки должны подрабатывать — опрос  07.08.2024 20:160 Густой туман опустится на Псковскую область 8 августа 07.08.2024 20:000 Социальный вклад для малоимущих хотят увеличить
 
 
 
Самое популярное 02.08.2024 14:3710 Интерактив: В Пскове забыли про День ВДВ 01.08.2024 20:560 В Пскове прошли обыски в рамках громкого уголовного дела Минобороны 01.08.2024 13:193 В коррупционном деле экс-замминистра обороны и «Военторга» появился «псковский след» 03.08.2024 21:430 Еще шесть псковичей погибли в ходе СВО 06.08.2024 20:483 Массовое ДТП произошло на улице Генерала Маргелова в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Густой туман опустится на Псковскую область 8 августа

07.08.2024 20:16|ПсковКомментариев: 0

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается в Псковской области во второй половине ночи и утром 8 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области. 

Рекомендации для населения при тумане:

  • При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.
  • Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.
  • Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как обходитесь без горячей воды в период отключения?
В опросе приняло участие 102 человека
07.08.2024, 21:200 Скорость движения ограничат 8 августа на участке трассы Р-23 в Ленобласти 07.08.2024, 21:140 Движение транспорта по проспекту Энтузиастов ограничат в Пскове 07.08.2024, 21:000 Возможность пересдать ЕГЭ должна сохраниться в 2025 году, заявили в Совфеде 07.08.2024, 20:530 Умер актер из фильма «Тихий Дон» Крашенинников
07.08.2024, 20:400 Автограф-сессию с самбистом проведут в Пскове на закрытии марафона «Сила России» 07.08.2024, 20:200 Каждый второй родитель в Пскове считает, что подростки должны подрабатывать — опрос  07.08.2024, 20:160 Густой туман опустится на Псковскую область 8 августа 07.08.2024, 20:000 Социальный вклад для малоимущих хотят увеличить
07.08.2024, 19:400 Футболисты «Луки-Энергия» 10 августа встретятся с командой «Енисей-2» на стадионе «Экспресс» 07.08.2024, 19:280 Умер бывший ведущий телеигры «Форт Боярд» 07.08.2024, 19:200 Второй выпуск тревел-шоу Псковского музея выйдет 8 августа 07.08.2024, 19:000 Праздничное семейное мероприятие «Спасибо за всё» пройдет в Пскове 14 августа
07.08.2024, 18:430 Выставка Сергея Сиренко открылась в Пскове 07.08.2024, 18:402 Псковский облсовпроф готовится к подписанию соглашения о работе на выборах 07.08.2024, 18:300 Проголосовать за установку интернет-вышки могут жители деревень Псковской области 07.08.2024, 18:200 Локнянский округ и Куньинский район получили дополнительные средства на благоустройство
07.08.2024, 18:160 «Зверье мое»: Что нужно знать о морских свинках 07.08.2024, 18:151 В Пскове водитель Chevrolet Aveo получила ушиб руки в ДТП возле гипермаркета 07.08.2024, 18:131 Регистрация на патриотический форум «Мы помним» открыта в Псковской области 07.08.2024, 18:100 Юрисконсульт рекомендована к назначению на пост мирового судьи в Великих Луках
07.08.2024, 18:010 «Эхономика»: Новый регоператор по обращению с ТКО о путях выхода Псковской области из мусорного кризиса. ВИДЕО 07.08.2024, 17:530 Сотрудницу великолукской компании придавило тяжелым предметом, женщине диагностировали переломом таза 07.08.2024, 17:470 Учреждена медаль «За заслуги перед Новоржевским муниципальным округом» 07.08.2024, 17:402 Доносы на пьяных водителей: «за» и «против»
07.08.2024, 17:360 Главврач Псковского перинатального центра Мария Грищук стала гостем программы «Беседка». ВИДЕО 07.08.2024, 17:270 Женщина и две пассажирки пострадали в ДТП в Невельском округе 07.08.2024, 17:213 2 млн рублей заплатит МВД за помощь в раскрытии похищения великолукских детей в 2007 году 07.08.2024, 17:120 Билеты на предпоказ мультфильма «Ози: Голос джунглей» разыгрывает радио ENERGY в Пскове
07.08.2024, 17:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 августа 07.08.2024, 16:561 Сотрудница Судебного департамента Псковской области травмировала ногу, поднимаясь по лестнице 07.08.2024, 16:470 Флагманы региона: как модернизируют службу занятости в Великих Луках 07.08.2024, 16:400 Стартовые подарки дарят беременным псковичкам при обращении в женскую консультацию 
07.08.2024, 16:310 300 членов профсоюзов побывали на базах отдыха Псковской области за полгода 07.08.2024, 16:230 Более 1100 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю 07.08.2024, 16:130 В Пскове изменят расположение одного из пешеходных переходов 07.08.2024, 16:041 Клиенты МТС в Псковской области смогут увидеть, куда утекли их персональные данные
07.08.2024, 15:540 Сергей Пайст: Площадки для сбора ТКО необходимо привести в соответствие с нормами 07.08.2024, 15:505 Пскович заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ в комментариях  07.08.2024, 15:440 Первенство Северо-Запада по футболу пройдёт в Пскове 07.08.2024, 15:380 Двоих 19-летних пассажирок госпитализировали в результате ДТП в Пустошкинском районе
07.08.2024, 15:280 Россияне доверяют финансовым советам банков, но учитывают мнение близких — опрос 07.08.2024, 15:250 С каждым годом возраст первородящих женщин увеличивается – главврач Псковского перинатального центра 07.08.2024, 15:220 Победители фотоконкурса на ПЛН получили призы от «Молочных продуктов Пушкиногорья» 07.08.2024, 15:180 Мужчина в Островском районе пытался откупиться от ответственности за дачу взятки
07.08.2024, 15:111 Голый мужчина гулял по солнечному Пскову утром 07.08.2024, 15:000 Андрей Вышкворкин: Повторений «мусорного коллапса» в Псковской области быть не должно 07.08.2024, 14:480 Россиянина осудили за избиение до смерти мужчины, который напал на его сотрудницу 07.08.2024, 14:420 IX Спартакиада пенсионеров пройдет в Псковской области в конце августа
07.08.2024, 14:380 Более 50 иногородних сотрудников уже привлекли на предприятия Псковской области благодаря федеральному проекту 07.08.2024, 14:270 Больше половины рожениц приезжают в Псковский перинатальный центр из районов 07.08.2024, 14:240 Мошенники начали обманывать владельцев псковских ресторанов по новой схеме 07.08.2024, 14:150 Сергей Пайст: Крупногабаритный мусор должны вывозить еженедельно
07.08.2024, 14:050 «Специалиста по ипотеке» в Пскове будут судить за мошенничество в крупном размере 07.08.2024, 13:590 Катавшегося по трассе Великий Новгород - Псков пьяного электросамокатчика будут судить 07.08.2024, 13:500 Андрей Вышкворкин: Команда регоператора «Экогрупп» укомплектована 07.08.2024, 13:470 Люблю свою профессию, это мое призвание – главврач Псковского перинатального центра
07.08.2024, 13:400 Ремонт флагманского кадрового центра в Великих Луках планируют завершить в октябре 07.08.2024, 13:370 В псковском Дендропарке начали чистить пруд 07.08.2024, 13:270 Андрей Вышкворкин: «Экогрупп» сможет вывозить ТКО без замечаний и нареканий 07.08.2024, 13:200 Черные лисички и «ведьмин круг» обнаружили грибники в лесах Псковской области
07.08.2024, 13:110 Более 60 мероприятий запланированы в Псковской области ко Дню физкультурника 07.08.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» о путях выхода Псковской области из мусорного кризиса 07.08.2024, 12:530 Порядка сорока исследователей сообщили о желании выступить на научных чтениях в «Михайловском» 07.08.2024, 12:473 Александр Седунов: Единый день голосования должен проходить организованно и слаженно
07.08.2024, 12:380 Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений» пройдет в Пскове 07.08.2024, 12:360 Телемост от Яндекс 360 расширяет возможности для бизнеса 07.08.2024, 12:310 Около 120 общественных наблюдателей за выборами обучили в Псковской области 07.08.2024, 12:200 Псковские таможенники изъяли 20 кг наркотиков и возбудили 30 уголовных дел за полгода
07.08.2024, 12:040 До +27 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 8 августа 07.08.2024, 12:031 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с главврачом Псковского перинатального центра 07.08.2024, 12:000 Великолучанин получил крупный штраф и лишился автомобиля за нетрезвую езду 07.08.2024, 11:550 Подпорная стена моста через ручей Колокольничий обрушилась в Пскове
07.08.2024, 11:383 Министерство торговли Херсонской области поблагодарило правительство Псковской области за содействие 07.08.2024, 11:210 Первокурсники-курсанты в Пскове будут нести вахту в пожарной команде 07.08.2024, 11:130 «Бронзу» завоевали псковичи на соревнованиях гребному спорту в Ростове-на-Дону 07.08.2024, 11:080 Артиллерийский снаряд обнаружили в Псковском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru