Общество

Видеохостинг YouTube перестал работать у россиян на компьютерах

Видеохостинг YouTube перестал работать у россиян на компьютерах: при попытке перехода на сайт браузер уведомляет пользователя об отсутствии соединения.

Независимо от провайдера домашнего интернета, сайт видеохостинга не загружается, у части пользователей выдает ошибку, некоторые наблюдают «бесконечную» загрузку. А у тех, кто все-таки смог зайти на сайт, видеохостинг уведомляет об отсутствии интернета и просит проверить подключение к нему. По данным сервиса «Сбой.рф», на 11.20 мск насчитывается почти 5 тысяч жалоб на работу YouTube, пишет РИА Новости.

В начале августа видео на видеохостинге YouTube в России еще воспроизводились с компьютера в высоком качестве - Full HD и 4к, проблем с загрузкой контента не наблюдалось.

Ранее «Ростелеком» сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в РФ.

Позже глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.

Google сообщал, что уведомлен, что некоторые россияне не могут получить доступ к YouTube, однако проблема не на стороне видеохостинга, это не результат технического сбоя.