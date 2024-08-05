Общество

Капремонт проведут в филиале Псковской облветлаборатории в Великих Луках

Капитальный ремонт здания Великолукского межрайонного филиала ГБУ «Псковская областная ветеринарная лаборатория», расположенного на Полярной улице, 20/46, проведут в Великих Луках. Как следует из информации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, работы по обустройству площадки должны будут завершить к 31 октября.

Фото: Яндекс. Карты

Подрядчику предстоит обновить кровлю, установить окна, обить стены, провести монтаж водосточной системы, теплоизоляцию чердачного помещения, выполнить другие работы в рамках капитального ремонта.

Начальная цена контракта — 5 млн 275 тысяч 848,28 рубля. Исполнителя определят 20 августа.

Работы оплатят за счет средств бюджетных учреждений — субсидий, поступивших из бюджета Псковской области, и доходов от оказания платных ветеринарных услуг.