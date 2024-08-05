Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: деградация политического класса?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие — Максим Костиков, Олег Добрынин и Александр Савенко.

Тема разговора - «Деградация политического класса?», а поводом для ее обсуждения стали статистические данные, согласно которым из года в год в России растет процент отсева кандидатов, выдвигающихся на губернаторские выборы, и это притом, что число желающих баллотироваться в губернаторы снижается.

Кроме того, «мудрецы», как обычно, представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.

Трансляция завершена