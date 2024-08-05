Общество

Псковичи могут побороться за призовой фонд в 15 млн рублей в конкурсе «ТопБЛОГ»

Первый в России образовательный проект для авторов контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» запускает конкурс «Спецноминации 2.0». Жители Псковской области имеют возможность продвинуть свои блоги на федеральной площадке, получить полезные подарки и профессиональное развитие в медиа. Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование», заявку можно подать на сайте до сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» помогает участникам построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. За три сезона он объединил более 150 тысяч блогеров из 89 регионов России.

«Призовой фонд конкурса "Спецноминации“ в этом году составляет более 15 миллионов рублей. Каждую из тематик 12 спецноминаций сопроводит крупный партнер и мы рады, что с проектом "ТопБЛОГ“ хотят сотрудничать как профильные медиа, PR и маркетинговые организации, так и федеральные ведомства, крупнейшие вузы, госкорпорации, крупные агентства и просветительские проекты. Это еще раз подчеркивает, что блоггинг становится неотъемлемой частью социальной, политической, производственной жизни общества, а социальный блоггинг помогает нам поддерживать традиционные ценности, нести в мир идеи доброты и созидания, развиваться вместе со своей страной», — подчеркнул исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Жители Псковской области активно участвуют в проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» с 2020 года: в первых трех сезонах участниками стали 545 жителей региона, девять их них объявлены финалистами конкурса для авторов полезного контента. В 2024 году 86 жителей региона уже подали заявку в образовательную программу «Медиалаборатория» проекта «ТопБЛОГ». Теперь для всех жителей Псковской области также открыта возможность участвовать в конкурсе «Спецноминации 2.0».

Конкурсантам предстоит выполнять медиа-задачи по тематическим спецноминациям от науки и образования до устойчивого развития страны и мира, каждую из которых представит крупная организация-партнер. Участвовать могут авторы контента с блогом от 500 подписчиков по разным тематикам и отраслям. Важно, что социальные сети, в которых ведется блог, должны быть разрешены на территории России. Участие на всех этапах конкурса бесплатное без возрастных ограничений.

Каждый из блогеров сможет выбрать близкую к своему контенту спецноминацию, среди которых: «Наука и образование», «Путешествия», «Управление, экономика и общество», «Семья и поколение», «Культура и творчество», «Спорт и активный образ жизни», «Современные технологии», «Устойчивое развитие», «Медиа и маркетинг», «Кулинария», «Россия — страна возможностей», «Территория новых возможностей».

Партнерами и держателями спецноминаций стали: АНО «Россия — страна возможностей», Госкорпорация «Росатом», Президентская академия, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Мультиформатный научно-просветительский проект «Поиск», продюсерский центр «Инсайт люди», киностудия «Союзмультфильм», образовательная платформа Skillbox, Агентство стратегического консалтинга в сфере коммуникаций «К2».

Каждый из партнеров подготовил для участников кейс-задание, связанное с отраслью деятельности организации. Самых ярких участников ждут полезные призы и карьерные возможности в медиа.

Призовой фонд конкурса «Спецноминации 2.0» составляет более 15 млн рублей: это продюсирование блогов до миллиона рублей и подписание резидентских контрактов, участие в съёмках шоу на федеральных телеканалах, сериалах и рекламных кампаниях, стажировки, поездка с посещением площадки сооружения атомной электростанции «Аккую», онлайн-курсы с целью повышения квалификации, собственные рубрики на медиа-площадках и крупных печатных изданиях, приглашения на закрытые мероприятия, консультации по медиапродвижению, встречи с руководством компаний-партнеров и многое другое.

На протяжении двух месяцев участники должны выполнить медиа-задачи, которые поставит партнер. Важно, что для успешного выполнения кейс-заданий на конкурсных этапах проект «ТопБЛОГ» приготовил для участников образовательные блоки, которые помогут проанализировать свою целевую аудиторию, создать цепляющий и интересный контент, правильно продвинуть посты в социальных сетях, заполучив наибольшие охваты и положительные отклики.

Победители трека «Спецноминации 2.0» будут приглашены на Всероссийский медиафорум, где лично познакомятся с экспертами проекта, лидерами медиаиндустрии и популярными блогерами, найдут единомышленников, продвинут свой блог на федеральной площадке и получат награду и официальный статус победителя четвертого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Новости о проекте «ТопБЛОГ» можно найти на официальном сайте, а также в социальных сетях проекта «ВКонтакте» и Telegram.