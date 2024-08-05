Общество

Координационный кабинет для детей с редкими заболеваниями откроется в детской областной больнице в Пскове

На базе Детской областной клинической больницы в Пскове в скором времени откроется координационный кабинет для детей с редкими заболеваниями. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своем Telegram-канале.

Фото: Марина Гаращенко / Telegram

На этой неделе состоялась коллегия Минздрава РФ по вопросам организации работы службы материнства и детства, а также гериатрической помощи. В ней приняли участие комитет по здравоохранению Псковской области, профильные главные внештатные специалисты.

Открывая совещание, глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул важность рассматриваемых вопросов. В объявленный президентом Год семьи дан старт различным программам и инициативам в этом направлении, включая национальный проект «Семья», федеральный проект «Материнство и детство».

«Мы добились определенных успехов. Обновляется инфраструктура учреждений родовспоможения и педиатрической службы. Все усилия государства сегодня направлены на восстановление рождаемости», — отметил Михаил Мурашко.

Особый акцент был сделан на будущих национальных проектах «Семья», «Активная и продолжительная жизнь», модернизации детского здравоохранения, проблеме сахарного диабета первого типа и детского ожирения, оказания помощи детям с орфанными заболеваниями.

Также обсуждались вопросы реализации государственной политики в оказании медпомощи гражданам пожилого и старческого возраста.

В Псковской области жители от 60 лет и старше составляют 27,8% населения. Основные усилия системы здравоохранения направлены на обеспечение комплекса профилактических, диагностических и лечебных мероприятий для продления активной и качественной жизни старшего поколения. Развитие гериатрической службы в Псковской области является одним из стратегических направлений и значительной частью исполнения национальных проектов, отметила Марина Гаращенко.

Представители ряда регионов поделились положительным опытом внедрения системы долговременного ухода, организации медпомощи в образовательных организациях и организации центров по сопровождению детей с орфанными заболеваниями.

После коллегии обсудили с проблемы оказания медпомощи по обсуждаемым направлениям в Псковской области. Марина Гаращенко дала поручения профильным главным внештатным специалистам подготовить предложения по улучшению организации медицинской помощи данным категориям граждан.