Бывает ли чудо в излечении, рассказал главврач Псковского онкодиспансера

В достижении ремиссии важную роль играет не только верное медикаментозное или хирургическое лечение, но и другие факторы. О том, есть ли место чуду в медицине, главный врач Псковского клинического онкологического диспансера Александр Юров рассказал в программе «Семейные ценности» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Согласно статистике, на 2023 год в Псковской области выявлено более трех тысяч пациентов с диагнозом «онкология». Показатель растет ежегодно, и это неплохо, отметил главврач. Знать о болезни и бороться с ней – это уже успех. В таком непростом бою важна как правильно подобранная методика, так и уровень эмоционального состояния самого пациента и его близких. Кроме того, нужно понимать, что человек не сможет навсегда покинуть стены онкодиспансера, даже когда достигнет устойчивой ремиссии.
Проходить диспансеризацию и, особенно, при малейшем подозрении обращаться к специалистам – просто необходимо. Ведь победить болезнь на ранней стадии проще. Статистика подтверждает – это почти 90% излечения.
Главврач Псковского клинического онкологического диспансера добавил, что этот пациент жив и периодически проходит обследования в диспансере.