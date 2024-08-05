Общество

Михаил Ведерников: за первое полугодие более 260 тыс. туристов посетило Псковскую область

За первое полугодие Псковскую область посетило более 260 тыс. туристов – на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Тему обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей встречи с председателем регионального комитета по туризму Мариной Егоровой. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«За первое полугодие уже больше 260 тысяч туристов нас посетило – это на 14% больше, чем в прошлом году. И более 950 тысяч экскурсантов – это на 6% больше, чем в прошлом году», – отметил губернатор.

В связи с динамично растущим турпотоком в Псковскую область комитет ставит перед собой глобальные задачи. В приоритете стоит увеличение и развитие номерного фонда. 105 новых номеров появились в прошлом году. Марина Егорова отметила, что они находятся в загрузке круглый год.

«В этом году мы планируем получить новых 186 номеров. Это модульные конструкции. И, конечно, крупные объекты, которые у нас только в самом начале реализации это 120 номеров гостиницы "Космос", которая сейчас на стадии проектирования, и новые объекты возле реки Великая на 160 номеров», – рассказала о планах по развитию туризма в регионе председатель комитета.

Марина Егорова представила Михаилу Ведерникову проект новых модульных некапитальных построек, которые уже принимают гостей. Кемпинг располагается у озера Велино в Гдовском районе. Председатель напомнила, в прошлом году «Велино» выигралщ грант на модернизацию пляжной инфраструктуры и установило новую точку питания при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Кемпинг расположен на пути прохождения национального туристического маршрута «Князь Александр Невский».

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«Если говорить про национально-туристический маршрут, то в этом году мы активно работаем по адаптацию этого маршрута под всех категорий граждан, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Маршрут Экспертный совет при Министерстве экономического развития включил одним из немногих в такие маршруты», – подчеркнула Марина Егорова.

Кроме того, развивать промышленный туризм планируют в Псковской области. Уже разработан план мероприятий, среди которых обучение экскурсоводов. Михаил Ведерников заключил, что поддержит данную отрасль и утвердит план.