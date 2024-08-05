Общество

Наталья Федорова: Мы гордимся нашими спортсменами

С Днем физкультурника псковичей поздравила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и любителей физической культуры, активного и здорового образа жизни Псковского района поздравляю с Днем физкультурника! Спорт – это не только здоровье, сила и красота, но и закалка характера, обучение преодолению трудностей, дисциплина и мотивация на результат. Он совершенствует не только тело, но и дух, воспитывает мужество и упорство в достижении целей», – отметила глава района.

«Мы гордимся нашими спортсменами, которые достойно представляют Псковский район на городских, областных и всероссийских соревнованиях. За этими победами стоят добрые традиции районного спорта, которые воплощаются в соревнованиях, Олимпийских играх, турнирах, спартакиадах, товарищеских встречах. Мы уверены, что великие спортивные достижения строятся на фундаменте малых побед. Поэтому наша главная задача – привлечь к активному образу жизни, регулярным занятиям физкультурой и спортом как можно больше людей, особенно подрастающее поколение», – подчеркнула Наталья Федорова.

Она также заметила, что в последние годы в Псковском районе появились новые современные спортивные площадки ГТО и ФОКОТы, которые активно используются. Это свидетельствует о растущей популярности спорта среди жителей района.

«Уважаемые друзья! Занимайтесь физкультурой и спортом! Приобщайте к активному образу жизни свою семью, друзей и коллег! Желаю всем крепкого здоровья и силы духа, счастья, ярких достижений и побед!» – заключила Наталья Федорова.