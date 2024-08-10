Общество

Полицейские провели зарядку для псковских малышей

Акцию «Зарядка со стражем порядка» провели сотрудники полиции для малышей на территории детского сада №44 «Снегирек» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Эта акция ежегодно проходит по всей стране в августе по инициативе МВД России и приурочена ко Дню физкультурника.

На свежем воздухе динамичную зарядку с ребятами провела начальник отдела УУП и ПДН Отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Оксана Чашкина.

В игровой форме полицейские напомнили детсадовцам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Ребята активно отгадывали загадки заместителя начальника отдела Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подполковника полиции Марии Винчи на дорожную тематику, вспомнили знаки, которые помогают пешеходам ориентироваться на проезжей части, повторили правила перехода по светофору.

После беседы детям показали, как работают проблесковые маячки и сирена, сигнальное громкоговорящее устройство. Малышам дали посидеть в патрульном автомобиле, примерив на себя роль автоинспектора.

В конце встречи приглашенные гости подарили детям небольшие подарки – раскраски, а воспитанники детского сада поблагодарили полицейских громким и дружным «Спасибо!».