Общество

Володин заявил о необходимости рамочного закона в организации детского отдыха

Расширенное заседание Совета Государственной Думы по вопросам организации отдыха и оздоровления детей прошло под председательством Вячеслава Володина. В обсуждении приняли участие главы профильных комитетов Госдумы, а также руководители министерств, ведомств и субъектов Российской Федерации. Об этом сообщает сайт «Дума ТВ».

Спикер Госдумы отметил, что вопросов к организации детского отдыха очень много.

«Мы с вами видим, что есть разрозненность, исходя из того, что занимаются и на уровне местного самоуправления, регионов, федеральным уровнем решается ряд вопросов. Но единой выстроенной системы нет, поэтому наша задача сейчас обсудить все проблемы, существующие в этой сфере. Выработать предложения, которые станут основой подготовки рамочного законопроекта об организации детского отдыха, он необходим. Чтобы увеличивалось каждый год количество ребятишек, отдыхающих во время лета в оздоровительных лагерях», — заявил Вячеслав Володин.

По итогам заседания депутаты подготовили ряд предложений по совершенствованию правовой базы, регулирующей вопросы, связанные с организацией детского отдыха. Документ направят в правительство.

Председатель Госдумы подчеркнул, что осенью депутаты продолжат обсуждение на заседании Государственной Думы в рамках правительственного часа. Для участия планируют пригласить заместителя председателя правительства, курирующего этот вопрос, а также профильных министров.