Общество

Сеть LTE должна появиться на всех участках федеральных трасс в Псковской области

Сеть LTE должна появиться на всех участках федеральных трасс в Псковской области, об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«В 2020 году был запущен проект. В 2021 его положили на бумагу. Сейчас, чтобы вы понимали, у всех операторов связи, кто получает лицензию на предоставление LТЕ, то есть те, у кого есть разрешение на предоставление услуг LТЕ, в лицензии прописано, что они обязаны обеспечить связь на всех федеральных трассах», - поделился Виталий Рахманов.

Данная мера была приостановлена с момента начала специальной военной операции, потому что существовал риск того, что может не хватить оборудования. «Прошло два года, у нас сейчас работают несколько заводов по производству собственного оборудования для мобильных сетей. Президентом даны поручения к 2035 году обеспечить 99,9% покрытия всех федеральных трасс», - сказал Виталий Рахманов.

В Псковской области в первую очередь подключения к интернету попал участок трассы Рига - Москва.

«У нас коллеги вместе с операторами посчитали, что необходимо обеспечить всего 12 км трассы, а все остальное закрыто. Мы немножко не согласны с этим и сейчас решаем вопрос с тем, чтобы провести полноценное исследование и расширить перечень реальных участков для присоединения. Поэтому ждем, работа началась, посмотрим, как это все будет. Я думаю, что, конечно, у нас в регионе порядка 400 километров дорог федерального значения, федеральных трасс. Думаю, что в году, наверное, 2030 у нас точно все закончится, где-то раньше. А следующий этап - это уже будет региональное и муниципальное», - заключил Виталий Рахманов.