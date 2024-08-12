Общество

Вакцинация от гриппа начнётся в Псковской области 2 сентября

Скачок заболеваемости гриппом прогнозируется во второй половине сентября. Вакцина от инфекции скоро поступит в Псковскую область, прививочная кампания стартует в сентябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Поскольку в сентябре формируются детские коллективы, в которых происходит обмен инфекциями, прогнозируется очередной подъем заболеваемости ОРВИ. Эти бактерии дети приносят домой, и родители подвергаются заражению.

«Начало сентября - самое время начать вакцинироваться. У всех, кто откладывал это решение, есть время подумать и взвесить все "за" и "против", попробовать в этом году вакцинироваться и сравнить своё самочувствие и состояние с предыдущими годами и оценить все плюсы вакцинации», – отметила и. о. главного врача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева.