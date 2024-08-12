Общество

Великолучанка получила титул «Миссис русская краса-2024»

35-летняя мать двоих детей Валерия Домбровская из Великих Лук получила титул «Миссис русская краса-2024» на конкурсе «Миссис Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции конкурса «Миссис Псков».

Фото здесь и далее: дирекция конкурса «Миссис Псков»

Миссис Великие Луки-2024 представила родной город на фестивале-конкурсе «Миссис Россия-2024». По итогам финального конкурсного дня она стала миссис русская краса и увезла ленту и корону в Великие Луки.

«Валерия хорошо подготовилась к финальному шоу, показав достойный уровень финалистки федерального проекта "Миссис Россия". Оргкомитет и жюри высоко оценили старания великолучанки в рамках фестивальной недели в Москве», — отметили в дирекции.

Финал национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия-2024» прошел в большом концертном зале Фольклорного центра «Москва». В нем приняли участие 39 представительниц разных регионов России, в том числе жены участников специальной военной операции. Они были представлены сразу несколькими финалистками. В этом году конкурс установил рекорд по количеству многодетных матерей: из 39 финалисток со всей страны 13 — многодетные мамы.

Ведущими программы выступали певец Дмитрий Колдун и миссис Россия-2022 Нина Банная.

Конкурс «Миссис Россия» проходит в Москве ежегодно с 2000 года. Титул «Миссис Россия-2024» завоевала 40-летняя многодетная мама из Санкт-Петербурга Людмила Рожнева.

Псковичка Кристина Ларченко стала миссис Россия-2024 гран-при. Псковичка Евгения Морозова — первой вице-миссис Россия-2024. Псковичка Анастасия Сичкаренко стала миссис достояние России-2024.