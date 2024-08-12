Общество

Александр Котов: Авиационная отрасль в Псковской области активно «набирает высоту»

В воскресенье, 18 августа, в России отмечается День воздушного флота.

С профессиональным праздником работников и ветеранов авиационной отрасли поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём Воздушного флота России! Авиационный транспорт связывает территории, обеспечивает мобильность людей, развивает деловую активность и расширяет межрегиональное взаимодействие», - напомнил спикер регионального парламента.

Он отметил, что авиационная отрасль в Псковской области переживала разные времена, но, пройдя через кризис, сегодня активно «набирает высоту». В прошлом году пассажиропоток Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» увеличился больше, чем на треть, и составил 152 тысячи пассажиров. Модернизировано здание аэровокзала, идёт реконструкция территории рядом с аэропортом. Есть планы по строительству нового терминала.

«Искренне благодарю большую команду профессионалов, чьим трудом обеспечивается надёжность и комфорт авиационных полётов – пилотов, стюардесс, сотрудников наземных служб. От всей души желаю всем, чья судьба связана с отечественным воздушным флотом, здоровья, благополучия, профессиональных и жизненных успехов!» - заключил Александр Котов.