Общество

Китайский язык вышел на второе место по популярности у псковичей - эксперты

40% псковичей хотели бы выучить английский язык. На втором месте по популярности — китайский язык (14%). Немецкий или японский выбрали для изучения по 7% опрошенных.

По 5% респондентов мечтают говорить на итальянском или французском, 3% — на испанском, 2% — на арабском. Еще 4% назвали другие языки (корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие), об этом Псковской Ленте Новостей сообщили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведшие опрос экономически активного населения Пскова 10-13 августа.

По их словам, 10% горожан категорически не хотят изучать иностранные языки, мотивируя это тем, что не ездят за границу.

Мужчины чаще мечтают выучить английский и немецкий языки, а женщины — японский и французский.

С увеличением уровня доходов опрошенных растет интерес к китайскому языку: выучить его мечтает каждый пятый пскович с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина.