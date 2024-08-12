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Общество

Бастрыкин поручил провести проверку из-за обращения жителей деревни в Псковской области

18.08.2024 14:45|ПсковКомментариев: 0

В Информационный центр СК России поступило обращение по вопросу нарушения прав жителей деревни Липеты в Псковской области.

«В 2022 году уроженец Республики Узбекистан приобрел земельные участки в населенном пункте, где начал возведение зданий. В связи с ходом строительных работ нарушается режим тишины, подача воды в соседние домовладения регулярно прекращается. Отмечается, что мужчина допускает нахождение собак породы алабай на самовыгуле без поводков и намордников, что представляет угрозу для жизни и здоровья местных жителей, среди которых есть дети-инвалиды», - сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном управлении СК России по региону.

В связи с этим глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по ее завершении – о принятом процессуальном решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.  

Источник: Псковская Лента Новостей
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