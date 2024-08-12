Великие Луки и Минусинск заключили соглашение о сотрудничестве

Города Минусинск и Великие Луки подписали соглашение о намерении сотрудничать. Церемония подписания прошла в рамках форума «Опорные города России» в Минусинске Красноярского края, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
От Великих Лук в мероприятии принимал участие глава администрации города Андрей Беляев, его заместитель Екатерина Семенова, руководитель комитета культуры Великих Лук Елена Савченко.
Документ о намерении сотрудничать подписал Андрей Беляев, а со стороны Минусинска – глава города Дмитрий Меркулов.
Стороны обменялись документами. Отметим, что соглашение о намерении сотрудничать позволит подписать следующий документ о побратимстве. А это даст двум городам возможность не только обмениваться культурным опытом, но и развивать экономические отношения, реализовывать совместные проекты, сотрудничать в сфере образования, туризма, предпринимательства и других.
В администрации Великих Лук также добавили, что в годы Великой Отечественной войны Минусинск оказывал городу гуманитарную помощь. Накануне 80 - летия Великой Победы очень важно восстанавливать исторические связи и передавать священную память героических предков молодежи.