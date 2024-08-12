Общество

Жители Черехи отпраздновали 695-ю годовщину со дня образования населенного пункта

В Черехе отпраздновали 695-летие со дня образования населенного пункта. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.

«С большим удовольствием поздравила жителей со значимой и весьма солидной датой. А также вручила медаль парам, которые в этом году отмечают полувековой юбилей совместной жизни. Это семья Фроловых - Ольга Залмановна и Александр Михайлович и семья Николаевских – Елена Александровна и Вячеслав Антонович», - рассказала Наталья Федорова.

По ее словам, очень яркую праздничную программу для жителей Черехи подготовили артисты Псковского района. Гости праздника с удовольствием танцевали под концертные номера. И своими аплодисментами выразили благодарность организаторам праздника и нашим творческим коллективам.

«Отмечу, перед началом торжественных мероприятий, были проведены спортивные соревнования, организатором которых стал почетный гражданин Псковского района Николай Сидоров. Благодаря местному ТОСу, с активистами которого душевно пообщались, на территории деревни организована площадка для отдыха жителей.

Проект реализован на средства регионального гранта. Своё неравнодушие и активность люди проявляют вне рамок проектной деятельности ТОС: в каждом дворе – заботливо высаженные и ухоженные клумбы, чистота и порядок. Что сказать – молодцы! 106 дом получил звание образцового – за соблюдение чистоты и порядка.От всей души поздравляю жителей деревни Черёха с праздником! Желаю мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, счастья и добра!» - заключила глава Псковского района.

Фото: Telegram-канал Натальи Федоровой