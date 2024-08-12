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Общество

Как подготовить ребенка к школе, напомнила врач

19.08.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

Подготовка ребенка к новому учебному году должна включать в себя заблаговременное возвращение привычного распорядка дня, постепенное увеличение умственной нагрузки, а также организацию рабочего места, рассказала РИА Новости врач-педиатр Видновской клинической больницы Валентина Барило.

«Постарайтесь вернуть привычный распорядок дня ребенка заранее. За пару недель до завершения каникул школьнику надо ложиться спать и вставать пораньше. Каждый день отправляйте его на боковую на полчаса раньше, чем вчера. Помните: нет ничего хуже, чем учеба в полусонном состоянии», - сказала Валентина Барило.

Перед началом учебного года родителю важно стимулировать интеллектуальную активность ребенка. Она необязательно должна быть связана со школой, например, ребенок может смотреть познавательные фильмы. По словам педиатра, важно дать мозгу сигнал, что он снова переходит в активное рабочее состояние, но увеличивать умственную нагрузку нужно постепенно.

«Когда заканчиваются каникулы, у многих детей в голове образуется звенящая пустота. Для того чтобы настроиться на учебу, можно просто открыть школьные тетради и посмотреть, какие темы изучались в мае. Начинать нужно с самого простого и постепенно переходить к сложному», - отметила Валентина Барило.

Также перед Днем знаний рекомендуется заняться подготовкой рабочего места: убрать все лишнее со стола, разложить учебные принадлежности, повесить над столом расписание уроков. Это поможет настроиться на учебу, пишет РИА Новости.

«Возвращаться в школу после каникул действительно сложно, поэтому не требуйте от ребенка подвигов в первую же учебную неделю. Школьная программа не зря разбита по неделям: в соответствии с рекомендациями физиологов первые из них отводятся на адаптацию к учебе. Вот почему родителям не нужно сразу закручивать гайки. Одним словом, дайте школьнику некоторое время на то, чтобы вернуться к полноценной школьной жизни», - добавила врач.

Теги: #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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