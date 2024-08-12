Общество

Псковская область одна из первых в стране опробует механизм развития услуг связи через ТОС

Новый механизм развития услуг связи через региональное субсидирование проектов территориального общественного самоуправления опробуют в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Это во многом уникальный для России опыт участия самих жителей в работе по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в сельской местности. Такой проект позволит подключить жителей сельской местности по волоконно-оптическим линиям связи к сети Интернет.

В апреле завершился региональный конкурс проектов ТОСов, где выиграли два пилотных проекта на общую сумму 900 тысяч рублей. В рамках этих проектов до конца 2024 года в деревне Изборск Печорского муниципального округа организуют подключение к высокоскоростному Интернету более 100 частных домохозяйств.

В настоящее время определен оператор связи для выполнения работ, подписан контракт. Ему предстоит провести оптоволокно по Изборску и предоставить каналы на скорости не менее 100 мбит/с жителям до конца этого года.