Общество

Зараженные цветочным трипсом розы не допустили к ввозу в РФ в Псковской области

С начала года на складах в Санкт-Петербурге и Псковской области инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении фитосанитарного контроля в 113 954 срезанных цветах роз обнаружили опасное насекомое. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Экспертизы, проведённые Северо-Западным филиалом Федерального государственного бюджетного

учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных», подтвердили 268 случаев заражения импортных партий роз западным калифорнийским цветочным трипсом.

Цветы были выращены в Нидерландах, Кении, Колумбии и Эквадоре. Все партии заражённых цветов, в соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, по решению собственников были уничтожены.