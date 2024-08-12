Общество

В Пскове 19% работающих не знают о существовании аптечки в компании — опрос

В Пскове 19% работающих не знают о существовании аптечки в компании. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители компаний и трудоустроенные псковичи.

Наличие производственной аптечки — обязанность работодателя. Новые требования к ее комплектации уже утверждены и вступят в силу с 1 сентября. У большинства работодателей (85%) аптечка установленного образца есть.

73% работников знают, где находится производственная аптечка: «Она отмечена на плане эвакуации». 8% догадываются, где она может быть: «Ее постоянно растаскивают». 19% не знают о ее наличии.

Самые осведомленные — работники до 34 лет (87% точно знают о существовании и местонахождении аптечки для оказания первой помощи работникам).