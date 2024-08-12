Общество

«Единая Россия» провела в Пскове акцию помощи бездомным животным

«Единая Россия» провела акцию помощи бездомным животным «Лучший друг» в Пскове сегодня, 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Фото здесь и далее: региональное отделение партии «Единая Россия»

Сторонники и активисты «Единой России» посетили псковский приют для собак «Шанс». Общественники передали сухой корм, крупы, макаронные изделия, консервы для бездомных животных – всё то, что жители областного центра принесли накануне в региональную общественную приемную партии.

«Огромная благодарность депутату Псковской городской Думы Алексею Форшу, членам политического совета партии Кристине Калашниковой, Поладу Исмаилову, партийным активистам Роману Буслову, Анне Горностаевой за помощь и неравнодушие к братьям нашим меньшим», – отметила исполнительный секретарь Псковского городского местного отделения «Единой России» Валентина Кичатова.

Сотрудники приюта рассказали, что в настоящее время в «Шансе» содержатся около 300 собак, хотя он рассчитан на 160 животных. Им требуется 400 литров каши ежедневно. Почти все собаки – это бывшие домашние животные, которые по разным причинам оказались на улице.

Помочь животным можно в любой день с 9.00 до 16.00 по адресу: улица Советской Армии 56Б, зооприют «Шанс». Можно принести: