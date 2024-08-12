Общество

Сложную операцию на позвоночнике выполнили в псковской областной больнице

Сложную реконструктивную операцию на позвоночнике выполнили хирурги в Псковской областной клинической больнице. Об этом комитет по здравоохранению Псковской области сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области / Telegram

Корпородез сетчатым имплантом провели травматолог-ортопед, заведующий шестым хирургическим отделением НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ Денис Наумов и нейрохирург, заместитель главного врача областной больницы по хирургии Андрей Авдей.

Пациентка 1972 года рождения поступила с миелопатией и слабостью в ногах: женщина могла лишь встать с кресла и сделать несколько шагов с поддержкой. В 2014 году на отдыхе в Крыму вследствие падения она получила компрессионно-оскольчатый перелом первого поясничного позвонка. Местные хирурги провели тогда стабилизирующую операцию на позвоночнике, а именно установили металлические винты.

Через некоторое время винты пришли в негодность, и специалисты НИИ, в который пациентка обратилась за помощью, приняли решение об удалении металлоконструкции. Пациентке был проведён корпородез сетчатым имплантом с фиксацией со всех сторон. Хирурги удалили тело позвонка, восстановили опорность с помощью специального мэша и фиксировали на 360 градусов.

«На сегодняшний день псковская областная больница обладает техническими возможностями для проведения таких операций. Это удобно и более безопасно для здоровья пациента – сделать операцию здесь, не выезжая за пределы области», – заключил Денис Наумов.