«Постскриптум»: «Чернуха» на выборах и сокращение выдач ипотеки. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 19 августа.
Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:
- За месяц объемы выданной банка в России ипотеки упали в 3 раза.
- Запрет мобильных в школе: тема вновь озвучена на федеральном уровне.
- За первое полугодие этого года в рамках социальной догазификации выполнено столько же подключений домовладений, сколько за весь предыдущий год.
- «Лешуга», «Музыка на воде» и фестиваль памяти Виктора Цоя – выходные вновь были насыщенные.
- Изменилось ли с годами количество «чернухи» и «фейков» на избирательных кампаниях в регионе?
В политическом блоке к ведущим традиционно присоединится главный редактор ПЛН, политический обозреватель Александр Савенко.