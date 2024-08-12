Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Я бы в фермеры пошел...
карта отдыха и туризма
обзор
Как создать ТОС
новый взгляд на бизнес
Легкий пар: венчаем вениками
Работа на заводе
Вовремя посеешь вовремя пожнёшь
Другой век псковских аграриев
Великолукские Сусанины
Господин Рейтингомер
привлекательность работы на земле
 
 
 
ещё Общество 12.08.2024 17:052 Кристина Ларченко из Пскова вошла в топ-3 самых красивых замужних женщин России 20.08.2024 22:000 Россияне считают профессию ИТ-специалиста самой престижной – опрос 20.08.2024 21:370 Игорь Иванов: «Горводоканал» делает жизнь горожан комфортнее и безопаснее 20.08.2024 21:200 Поисковики передали восстановленный двигатель в школьный музей в Великих Луках 20.08.2024 21:060 Псковский облсовпроф помог организовать интенсив для молодых педагогов 20.08.2024 21:000 Конференция в честь 30-летия Полистовского заповедника прошла в Бежаницах
 
 
 
Самое популярное 13.08.2024 07:000 С погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 13.08.2024 17:464 Кто и зачем закрыл популярный бассейн в Пскове 18.08.2024 15:300 Участник лотереи из Псковской области выиграл 50 миллионов рублей 18.08.2024 14:451 Бастрыкин поручил провести проверку из-за обращения жителей деревни в Псковской области 15.08.2024 22:090 Интерактив: «Сервис» и хамство в самолёте
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Поступить в вузы ФСБ в Анапе и Москве предлагают псковским выпускникам

20.08.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

Выпускников 11-классов и средних профессиональных учреждений Псковской области приглашают на обучение в организации ФСБ России. Управление ФСБ России по Псковской области уже начало отбор будущих курсантов на образовательные программы по очной форме обучения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Поступившие курсанты находятся на полном государственном обеспечении. Обучение бесплатное, выплачивается стипендия. После окончания вуза выпускникам выдаётся диплом государственного образца и присваивается воинское звание офицера (с высшим образованием) или прапорщика (со средним профессиональным образованием). Для дальнейшего прохождения службы они направляются во все регионы Российской Федерации в соответствии с профилем подготовки.

Поступление осуществляется в Академию ФСБ России (Москва), Академию ФСО России (Орел), Институт ФСБ России (Санкт-Петербург), Калининградский пограничный институт ФСБ России, Московский пограничный институт ФСБ России, Голицынский пограничный институт ФСБ России, Институт береговой охраны ФСБ России (Анапа).

Для обучения принимаются граждане, соответствующие установленным требованиям по образованию, возрасту, результатам медицинского освидетельствования, психологическим качествам, уровню физической подготовленности, а также прошедшие проверку на допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Выпускникам 9-х классов предлагается поступление в Первый пограничный кадетский военный корпус ФСБ России в город Пушкин. 

По вопросам поступления в образовательные организации ФСБ России следует обращаться в УФСБ России по Псковской области по телефонам: 8 (8112) 69-29-35, 69-29-24, 69-28-15, 69-29-63 или по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, 48.

Теги: #образование #ФСБ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас кредит?
В опросе приняло участие 71 человек
20.08.2024, 22:000 Россияне считают профессию ИТ-специалиста самой престижной – опрос 20.08.2024, 21:400 Экскурсия-променад «Счастье в деталях» состоится в Изборске 20.08.2024, 21:370 Игорь Иванов: «Горводоканал» делает жизнь горожан комфортнее и безопаснее 20.08.2024, 21:200 Поисковики передали восстановленный двигатель в школьный музей в Великих Луках
20.08.2024, 21:060 Псковский облсовпроф помог организовать интенсив для молодых педагогов 20.08.2024, 21:000 Конференция в честь 30-летия Полистовского заповедника прошла в Бежаницах 20.08.2024, 20:400 Введенный 19 лет назад карантин по картофельной нематоде сняли в Порхове 20.08.2024, 20:360 Певица Елка выступит в Пскове на праздновании 80-летия региона
20.08.2024, 20:220 Что такое голос и можно ли по нему определить депрессию, рассказала психолог 20.08.2024, 20:200 Почти 90 га ячменя вырастили аграрии Псковского района 20.08.2024, 20:190 Суперлуние запечатлели недалеко от Невеля 20.08.2024, 20:130 Подросток в толстовке с капюшоном пропал в Псковской районе
20.08.2024, 20:000 Исправительные работы назначили матери троих детей в Великих Луках за неуплату алиментов 20.08.2024, 19:580 Подрядчику отказали в оплате не включенных в контракт работ по ремонту школы в Печорах 20.08.2024, 19:400 Около 70 км преодолеют участники автопробега в День флага России в Пскове 20.08.2024, 19:200 Поступить в вузы ФСБ в Анапе и Москве предлагают псковским выпускникам
20.08.2024, 19:010 Стали известны подробности бокового столкновения двух Renault в Пскове на Октябрьском проспекте 20.08.2024, 19:000 Зампрокурора области проведет личный прием граждан в Локнянском округе 20.08.2024, 18:480 «Гонки по вертикали»: чудеса на выборах, 25 лет с Путиным и «Курск? Нет, не слышали». ВИДЕО 20.08.2024, 18:310 Псковское управление ФСБ: Наши сотрудники никогда не сообщают о причастности к уголовному делу по телефону
20.08.2024, 18:300 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 августа 20.08.2024, 18:290 «Выигрыш» с подвохом: великолукская студентка лишилась денег 20.08.2024, 18:280 Экскурсию-приключение по Поганкиным палатам проведут в Пскове 20.08.2024, 18:260 Псковича оштрафовали на 15 тысяч рублей за хранение наркотиков
20.08.2024, 18:250 В псковской полиции объяснили, в чем сложность расследования дел о мошенничестве 20.08.2024, 18:220 «Кузница»: Как обезопасить себя от телефонных мошенников? ВИДЕО 20.08.2024, 18:190 В Пскове опубликована программа исторического праздника «Воевода Шуйский» 20.08.2024, 18:130 Митрополит Матфей: Работы в Печорах идут в графике
20.08.2024, 18:080 Августовский педсовет в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 20.08.2024, 18:050 Псковичка рассказала, как мошенники под видом сотрудников ФСБ пытались обмануть ее на крупную сумму 20.08.2024, 17:580 Первый открытый кубок Федерации джампинг-фитнеса Псковской области состоится 21 сентября 20.08.2024, 17:480 В чем главное отличие звонков от мошенников, рассказали в псковской полиции
20.08.2024, 17:430 С ярчайшими представителями нескольких поколений музыкантов познакомят псковичей  20.08.2024, 17:330 Любители лесных даров отправились на «охоту»: как с грибами в Псковской области 20.08.2024, 17:270 Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже продуктов 20.08.2024, 17:221 Почти 2200 избирателей в Псковской области зарегистрировались на ДЭГ
20.08.2024, 17:181 Борис Елкин: Мошенники создают фейковые аккаунты под моим именем 20.08.2024, 17:091 Группа «Марсель» выступит в Пскове 27 августа 20.08.2024, 17:040 Реконструкцию Гдовской районной больницы хотят завершить в 2025 году 20.08.2024, 16:580 Нормально же ездили, кому мешало?
20.08.2024, 16:560 Инструкцией для реакции на подозрительном звонки от незнакомцев поделились в псковской полиции 20.08.2024, 16:510 Сбер с 21 августа возобновит выдачи кредитов по программе «Ипотека для ИТ» 20.08.2024, 16:470 Исторический праздник «Воевода Шуйский» стал темой брифинга в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 20.08.2024, 16:420 Показательные бои конницы Александра Невского покажут на фестивале в Самолве
20.08.2024, 16:290 Архив подготовил видео в юбилею Псковской области о развитии радиовещания в регионе 20.08.2024, 16:270 Раскрыта кража денег с банковской карты 55-летней псковички 20.08.2024, 15:560 Велосипедист скончался в результате ДТП в Порховском районе 20.08.2024, 15:520 В Великих Луках вводятся ограничения на движение и парковку транспорта в День города
20.08.2024, 15:481 Реконструкцию гдовских очистных сооружений проконтролировал Михаил Ведерников 20.08.2024, 15:390 Мошенники обманывают детей в Псковской области 20.08.2024, 15:330 Новую школу в Гдове планируют достроить в 2025 году 20.08.2024, 15:260 «Гонки по вертикали»: чудеса на выборах, 25 лет с Путиным и «Курск? Нет, не слышали»
20.08.2024, 15:240 Псковский полицейский: Телефонные мошенники работают колл-центрами 20.08.2024, 15:160 Сабля, кабассет и бандольер: военное снаряжение XVI-XVII веков представили в пресс-центре ПЛН 20.08.2024, 15:100 Подрядчик заплатит неустойку за срыв срока сдачи псковского сквера на Сиреневом бульваре 20.08.2024, 14:480 Более 221 миллиона рублей похитили телефонные мошенники у псковичей за полгода
20.08.2024, 14:470 Водный маршрут до Гдова разработали в глэмпинге «Велино» 20.08.2024, 14:400 Исторический праздник «Воевода Шуйский» в Пскове начнется с литии 20.08.2024, 14:290 Двоих военных в Пскове отправят в тюрьму за уклонение от службы по контракту  20.08.2024, 14:131 Замруководителя Роструда Ян Талбацкий посетит кадровые центры в Псковской области
20.08.2024, 14:080 Интерес к гаджетам с большим объёмом памяти вырос в Пскове – аналитики 20.08.2024, 14:040 Интерактив: Вагончики рядом с Изборской крепостью 20.08.2024, 13:532 Александр Котов: Общими силами мы сможем менять ситуацию в системе образования в лучшую сторону 20.08.2024, 13:420 Для строящегося храма в честь Жен Мироносиц в Тямше доставят купол из Петербурга
20.08.2024, 13:320 «Память сей важной заслуги не изгладится»: организаторы поделились историей проведения праздника «Воевода Шуйский»  20.08.2024, 13:212 14 млрд федеральных средств привлекли на модернизацию образовательных учреждений Псковской области 20.08.2024, 13:090 Автомобиль коммунальной службы в Пскове врезался в трассу отопления и уехал с места ДТП 20.08.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о телефонных мошенниках
20.08.2024, 12:520 Пскович стал жертвой мошенников при бронировании поездки 20.08.2024, 12:450 На модернизацию детских оздоровительных лагерей Псковской области требуется 155 млн рублей 20.08.2024, 12:370 Рака нашли на берегу реки Великой в Пскове 20.08.2024, 12:230 Великолукское предприятие не смогло обязать «Яблоко» написать опровержение к публикации про загрязнение реки Иссы
20.08.2024, 12:100 «Кузница»: Как обезопасить себя от телефонных мошенников? 20.08.2024, 12:090 Менее 4% проб кондитерских изделий в Псковской области не соответствовали нормам – Роспотребнадзор 20.08.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об историческом празднике «Воевода Шуйский» 20.08.2024, 11:563 Учителя Псковской области получили заслуженные награды на августовском педсовете
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru