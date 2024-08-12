Общество

Поступить в вузы ФСБ в Анапе и Москве предлагают псковским выпускникам

Выпускников 11-классов и средних профессиональных учреждений Псковской области приглашают на обучение в организации ФСБ России. Управление ФСБ России по Псковской области уже начало отбор будущих курсантов на образовательные программы по очной форме обучения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Поступившие курсанты находятся на полном государственном обеспечении. Обучение бесплатное, выплачивается стипендия. После окончания вуза выпускникам выдаётся диплом государственного образца и присваивается воинское звание офицера (с высшим образованием) или прапорщика (со средним профессиональным образованием). Для дальнейшего прохождения службы они направляются во все регионы Российской Федерации в соответствии с профилем подготовки.

Поступление осуществляется в Академию ФСБ России (Москва), Академию ФСО России (Орел), Институт ФСБ России (Санкт-Петербург), Калининградский пограничный институт ФСБ России, Московский пограничный институт ФСБ России, Голицынский пограничный институт ФСБ России, Институт береговой охраны ФСБ России (Анапа).

Для обучения принимаются граждане, соответствующие установленным требованиям по образованию, возрасту, результатам медицинского освидетельствования, психологическим качествам, уровню физической подготовленности, а также прошедшие проверку на допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

Выпускникам 9-х классов предлагается поступление в Первый пограничный кадетский военный корпус ФСБ России в город Пушкин.

По вопросам поступления в образовательные организации ФСБ России следует обращаться в УФСБ России по Псковской области по телефонам: 8 (8112) 69-29-35, 69-29-24, 69-28-15, 69-29-63 или по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, 48.