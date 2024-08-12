Общество

Около 70 км преодолеют участники автопробега в День флага России в Пскове

Автопробег в честь Дня Государственного флага Российской Федерации и в поддержку военнослужащих-участников специальной военной операции состоится в Пскове 22 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В мероприятии примут участие порядка 150 человек. Протяженность маршрута составит около 70 км.

Колонна начнет свое движение в 12:00 от памятника воинам-десантникам 6-й роты 104-го парашютного-десантного полка в деревне Череха Псковского района, затем через главные улицы областного центра участники доедут до монумента «Ледовое побоище». Завершится автопробег в погосте Выбуты в Псковском районе.

Также в этот день на площади Ленина с 12:00 до 19:00 для всех гостей будут работать яркие тематические площадки. Жители и гости города смогут вместе сплести огромный флаг России из лент.

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День Государственного флага Российской Федерации отмечается в России 22 августа. Он установлен на основании указа президента РФ в августе 1994 года. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю.