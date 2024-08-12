Общество

Интерес к гаджетам с большим объёмом памяти вырос в Пскове – аналитики

В продажах смартфонов наметился тренд на переход к большему объёму памяти. Интерес к гаджетам на 256 Гб и 512 Гб вырос в январе-июле текущего года в 3 и 4 раза соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными смартфонами и на 256 Гб стали Tecno, а на 128 Гб - стали Realme, свидетельствуют данные объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

Жители Пскова стали чаще присматриваться к смартфонам с большим объёмом встроенной памяти. Устройства на 256 Гб показали в январе-июле 2024 года впечатляющую динамику: продажи выросли на 230% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Однако настоящий взрыв интереса наблюдается к моделям с памятью на 512 Гб: рост составил целых 350%. При этом гаджеты на 128 Гб показали рост на 23%.

Тем не менее именно объём памяти на 128 Гб сегодня является самым ходовым, смартфоны с таким накопителем занимают наибольшую долю в продажах – их выбирает каждый второй житель Пскова. Больше четверти владельцев смартфонов (26%) уже перешла на 256 Гб, а третье место пока сохраняется за 64 Гб: такого объёма памяти достаточно 21% покупателей. Годом ранее топ-3 выглядел иначе: накопитель на 128 Гб также был лидером, а вот второе и третье места были за 64 Гб и 32 Гб соответственно.

Самым популярным брендом среди смартфонов с небольшим объёмом памяти 32 Гб стал Xiaomi – на него приходится 78% всех смартфонов с аналогичным размером накопителя, проданных в январе-июле 2024 года. 40% всех смартфонов на 64 Гб пришлось на Realme, он же лидирует в объёме памяти на 128 Гб, занимая здесь 22%. Среди накопителей на 256 Гб безоговорочными лидерами стали смартфоны Tecno: на них пришлось 25% всех смартфонов с таким объёмом памяти.

Тренд на увеличение объёма накопителя в смартфоне будет нарастать. При этом объёмы памяти в размере 128 Гб и ниже продолжают занимать существенную долю в продажах, имея своего потребителя. Такие смартфоны приобретают в качестве второго устройства, а также для детей и пожилых родственников.