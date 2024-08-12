Общество

Мошенники обманывают детей в Псковской области

Больше 1/3 преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий приходится на людей пожилого возраста, но иногда потерпевшими становятся даже дети. Об этом сообщил оперуполномоченный по особо важным делам по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области старший лейтенант полиции Дмитрий Борников в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«70% преступлений идет на людей среднего возраста, также есть молодые люди, а в последнее время есть и несовершеннолетние, которые тоже являются потерпевшими», - рассказал Дмитрий Борников.

Важно понимать, что мошенники действуют не только по определенной схеме, они используют всевозможные способы обмана. «Многие думают, что есть "таблетка" - отключить телефон пожилым людям. Нет, мошенники окружают нас везде», - дополнил гость студии.