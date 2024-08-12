Общество

Реконструкцию Гдовской районной больницы хотят завершить в 2025 году

Гдовскую районную больницу, в которой на данный момент проводится реконструкция, посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 20 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Реконструкция больничного комплекса осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения». По плану, в эксплуатацию больница будет введена в 2025 году. На данный момент произведены демонтажные работы, перепланировка, монтаж окон, работы по внутренним сетям, подготовительные работы для выполнения чистой отделки, устройство плитки, окрашивание стен, оборудование санузлов, монтаж дверных блоков.

Также выполнены работы по ремонту водопровода, отопления и канализации. Выполняются работы также на посту скорой медицинской помощи и в гаражах.

Работа больницы не прекращается даже во время ремонта, поликлиника принимает пациентов пять дней в неделю и по субботам.

Отмечается небольшое отставание по срокам сдачи объекта. Губернатора заверили, что уже проработан план по выполнению работ. Объект планируется сдать к январю 2025 года. Губернатор призвал ускорить работы, так как больница является крайне важным объектом инфраструктуры для населения.