Общество

Конференция в честь 30-летия Полистовского заповедника прошла в Бежаницах

Научно-практический семинар «Наука на службе территориальной охраны природы: эколого-просветительский и социальный аспекты», посвящённый 30-летию Полистовского государственного природного заповедника, состоялся в поселке Бежаницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

В рамках программы семинара состоялось 25 устных докладов, которые были посвящены теории и практике территориальной охраны природы; устойчивому туризму и сотрудничеству с местными жителями; экологическому просвещению и популяризации охраны природы.

В завершение программы эксперты и ключевые спикеры провели два круглых стола на темы: «Болотные ООПТ Северо-Запада России» (состояние, изученность, проблемы охраны) и «Юридические и практические аспекты сотрудничества с локальными сообществами на ООПТ».

На следующий день состоялся полевой выезд на территорию Полистовского заповедника. Участники семинара посетили экологическую тропу «Плавницкое болото», где разнопрофильными специалистами были продемонстрированы практики экологического туризма, а также методы изучения биоразнообразия и функций экосистем на водно-болотных угодьях.

Во второй половине дня в рамках фестиваля «РосянкаFEST» была проведена экологическая экскурсия для жителей деревни Цевло и гостей праздника.

В работе семинара приняли участие более 50 специалистов из 26 организаций страны.

По видеосвязи собравшихся приветствовал заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Алексей Тихненко.

Организаторами семинара выступили: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Государственный природный заповедник «Полистовский», Ботанический институт имени В. Л. Комарова Российской академии наук, благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город».