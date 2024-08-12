Общество

Жителям Островского района рассказали о важности установки дымовых пожарных извещателей в своих квартирах

Профилактический рейд, направленный на предотвращение случаев неправильной эксплуатации электрических и газовых приборов и устройств, разъяснение гражданам правил пожарной безопасности в быту провели сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области на территории Островского района. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: МЧС Псковской области

Для наглядности доводимой информации населению вручены агитационные материалы (памятки и листовки). Дополнительно в ходе профилактических бесед население информируется о важности и практической значимости приобретения и установки автономных дымовых пожарных извещателей в своих квартирах для сохранения жизни, здоровья и имущества.

В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звони по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».