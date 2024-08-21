Общество

Псковичи подали 150 заявок на конкурс лекторов от общества «Знание»

Всероссийский конкурс «Знание.Лектор» собрал 19 610 заявок из всех регионов страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Российском обществе «Знание».

Фото: Российское общество «Знание»

1500 лекторов среди взрослых и студентов примут участие в региональном этапе, который пройдет с 20 августа по 14 ноября. Конкурсанты проведут авторские лекции в своих регионах при поддержке местных филиалов общества «Знание» и пройдут онлайн-собеседования с экспертами.

В конкурсе приняли участие 150 просветителей Псковской области— это 40-е место по стране и 2-е по Северо-Западному федеральному округу.

Самыми популярными тематиками у конкурсантов из Псковской области стали «Педагогика, образование и наставничество», «История и сохранение исторической памяти», «Культура и искусство».

Соискатель Александр Цветков работает заместителем директора по образовательной деятельности в Центре образования и воспитания детей и молодежи, детском технопарке «Кванториум Псков». Также он региональный тьютор по физике, научный сотрудник лаборатории нанокомпозиционных материалов Псковского государственного университета. В этом году Александр стал лучшим педагогом дополнительного образования Псковской области. Своей миссией видит продвижение знаний, мечтает сделать страну лучше с помощью качественного образования.

Полина Яковлева — студентка Великолукского лесотехнического колледжа. За плечами Полины — выход в полуфинал «Большой перемены», победа в региональном этапе конкурса «Большие Вызовы», победа в международном конкурсе «Про дизайн», а также первое место в конкурсе «Я дизайнер». Среди тематических направлений конкурса Знание.Лектор отдала предпочтение психологии и медицине. Полтора года назад девушка разработала собственную психологическую игру «Узнай меня лучше». Полина уверяет, что игра помогает не только поближе познакомиться с собеседником, но и даже с самим собой. Создание собственной игры дало толчок к увлечению психологией. Теперь студентка мечтает расширить свои возможности, получить новые знания и опыт.

«Мы проанализировали заявки и выявили ключевой тренд. Лекторы не просто делятся знаниями, а подкрепляют их собственным примером. Так, авторы заявок по тематике “Семейные ценности” — родом из многодетных семей или сами многодетные родители. Они делятся ценностями, которые существуют внутри их собственных семей: любовь, доверие, верность, сплоченность, поддержка. Мы считаем, что такой подход и выделяет лекторов Общества “Знание”, позволяет им стать нравственным ориентиром для слушателей», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Демография участников разнообразна: это люди от 14 до 75 лет из около 2 тысяч населенных пунктов, включая села и деревни с населением менее тысячи жителей. Они представляют самые разные профессии, в том числе редкие: футуролог, исследователь Арктики, мастер спорта по интеллектуальной игре Го, арахнолог, больничный клоун, физик-экспериментатор, мастер-настройщик музыкальных инструментов и др.

Преподавателей широкого круга дисциплин объединила тематика «История и сохранение исторической памяти». Авторские лекции по истории подготовили учителя русского и английского языков, обществознания, биологии, химии, физики, астрономии. Помимо ключевых страниц отечественной истории конкурсанты рассказывают об истории региональной ветеринарии, горного дела, казачества, церковного права, служб безопасности России, работы кинологической службы во время Великой Отечественной войны.

Много талантливых ученых готовы выступить с лекциями по тематике «Наука и технологии». Они разрабатывают инновационные решения для разных отраслей экономики: повышают безопасность предприятий через VR-технологии, изучают психологию роботов, создают новые технологии по лечению бесплодия и наследственных заболеваний.

Участники Знание.Лектор — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества «Знание» и выступать на местных просветительских мероприятиях. Необходимую теоретическую подготовку конкурсанты проходят на онлайн-платформе Знание.Академия. 70 победителям среди взрослых и студентов подарят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

Конкурсанты также могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.